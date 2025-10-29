У Фінляндії оцінили рішення США зменшити військову присутність у Європі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що заява США про передислокацію частини військ зі східного флангу НАТО не призведе до кардинальних безпекових змін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Yle.

За словами Хяккянена, у звʼязку з рішенням США відбудуться деякі зміни, але значного виведення військ з Європи не відбудеться.

"Сполучені Штати Америки наразі оцінюють свою глобальну військову присутність у зв'язку з усе більшими потребами в Азії", – сказав він.

Міністр додав, що рішення не матиме прямого впливу на Фінляндію.

"Військові навчання США у Фінляндії тривають у звичайному режимі. Наразі у Фінляндії проходить навчання підрозділ Корпусу морської піхоти США у складі приблизно 350 морських піхотинців", – сказав Хяккянен.

Раніше у середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.