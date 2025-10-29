В Финляндии оценили решение США уменьшить военное присутствие в Европе

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что заявление США о передислокации части войск с восточного фланга НАТО не приведет к кардинальным изменениям в сфере безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Yle.

По словам Хяккянена, в связи с решением США произойдут некоторые изменения, но значительного вывода войск из Европы не будет.

"Соединенные Штаты Америки в настоящее время оценивают свое глобальное военное присутствие в связи с растущими потребностями в Азии", – сказал он.

Министр добавил, что решение не будет иметь прямого влияния на Финляндию.

"Военные учения США в Финляндии продолжаются в обычном режиме. Сейчас в Финляндии проходит обучение подразделение Корпуса морской пехоты США в составе примерно 350 морских пехотинцев", – сказал Хяккянен.

Ранее в среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.