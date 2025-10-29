Німецька права інфлюенсерка, яку підтримує Ілон Маск, просить притулку у США

25-річна німецька права активістка Наомі Зайбт, яка відома підтримкою "Альтернативи для Німеччини", поїхала до США і подала там заяву про отримання притулку.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила Fox News.

Зайбт подала прохання відповідно до розділу 208 Закону про імміграцію та громадянство США, заявивши, що повернення до Німеччини загрожує їй ув'язненням або фізичною шкодою.

"Моя мета станом на зараз – стати громадянкою США в майбутньому, тому що ця країна дала мені так багато надії", – сказала вона.

Активістка каже, що боїться затримання або гіршого, якщо повернеться до Німеччини, де, як стверджує, перебувала під наглядом розвідки, отримувала погрози і залишалася без захисту з боку державних органів "протягом багатьох років".

Зайбт також сказала, що її підтримує мільярдер і засновник Tesla Ілон Маск, який раніше поширював контент інфлюенсерки на своєму Х.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа неодноразово звинувачувала Європу у придушенні свободи слова, а також атакувала іноземців, які нібито "цензурували" громадян США.