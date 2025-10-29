Немецкая правая инфлюенсерка, которую поддерживает Илон Маск, просит убежища в США

25-летняя немецкая правая активистка Наоми Зайбт, известная своей поддержкой "Альтернативы для Германии", уехала в США и подала там заявление о предоставлении убежища.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила Fox News.

Зайбт подала прошение в соответствии с разделом 208 Закона об иммиграции и гражданстве США, заявив, что возвращение в Германию грозит ей тюремным заключением или физическим ущербом.

"Моя цель на данный момент – стать гражданкой США в будущем, потому что эта страна дала мне так много надежды", – сказала она.

Активистка говорит, что боится задержания или худшего, если вернется в Германию, где, как утверждает, находилась под наблюдением разведки, получала угрозы и оставалась без защиты со стороны государственных органов "на протяжении многих лет".

Зайбт также сказала, что ее поддерживает миллиардер и основатель Tesla Илон Маск, который ранее распространял контент инфлюенсерки на своем Х.

Напомним, администрация Дональда Трампа неоднократно обвиняла Европу в подавлении свободы слова, а также атаковала иностранцев, которые якобы "цензурировали" граждан США.