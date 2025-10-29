Біля Сейму Латвії протестували проти виходу країни зі Стамбульської конвенції

Кілька тисяч людей у середу ввечері зібрались біля будівлі латвійського Сейму в Ризі, протестуючи проти виходу Латвії з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, або так званої Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Учасники протесту скандували гасла на кшталт "Будь ласка, захистіть свою країну, не підтримуйте вихід", "Отямтеся, країна не захищена!", а також тримали відповідні плакати.

Державна поліція Латвії підрахувала, що в акції взяли участь близько 5000 жителів, що зробило її однією з наймасовіших акцій протесту за останні роки.

Valsts policijas aplēses liecina, ka šodien, 29. oktobrī, pie Saeimas pieteiktajā sapulcē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pulcējās aptuveni 5 tūkstoši cilvēku.



Par sabiedrisko kārtību un drošību rūpējās Valsts policija sadarbībā ar @RigasPP. Pasākums aizvadīts bez… pic.twitter.com/W83qEzrPQC – Valsts policija (@Valsts_policija) October 29, 2025

На акції виступила і прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. У короткій промові вона підтримала вимогу протестувальників, зазначивши, що насильство часто відбувається в тиші, і з ним потрібно продовжувати боротися.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.

Латвійський Сейм з минулого тижня веде обговорення законопроєкту про вихід зі Стамбульської конвенції. Рішення орієнтовно мають ухвалити до кінця тижня.

Ці дебати тривають із вересня, коли відповідне рішення підтримала одна з партій коаліції – Союз зелених і селян, усупереч позиції решти урядових політсил. Ця ж партія у 2023 році підтримала ратифікацію документа, що тоді було одним із зобовʼязань коаліції.