У Сейма Латвии протестовали против выхода страны из Стамбульской конвенции

Несколько тысяч человек в среду вечером собрались у здания латвийского Сейма в Риге, протестуя против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемой Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Участники протеста скандировали лозунги типа "Пожалуйста, защитите свою страну, не поддерживайте выход", "Опомнитесь, страна не защищена!", а также держали соответствующие плакаты.

Государственная полиция Латвии подсчитала, что в акции приняли участие около 5000 жителей, что сделало ее одной из самых массовых акций протеста за последние годы.

Valsts policijas aplēses liecina, ka šodien, 29. oktobrī, pie Saeimas pieteiktajā sapulcē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pulcējās aptuveni 5 tūkstoši cilvēku.



Par sabiedrisko kārtību un drošību rūpējās Valsts policija sadarbībā ar @RigasPP. Pasākums aizvadīts bez… pic.twitter.com/W83qEzrPQC – Valsts policija (@Valsts_policija) October 29, 2025

На акции выступила и премьер-министр Латвии Эвика Силиня. В короткой речи она поддержала требование протестующих, отметив, что насилие часто происходит в тишине, и с ним нужно продолжать бороться.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

Латвийский Сейм с прошлой недели ведет обсуждение законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции. Решение ориентировочно должны принять до конца недели.

Эти дебаты продолжаются с сентября, когда соответствующее решение поддержала одна из партий коалиции – Союз зеленых и крестьян, вопреки позиции остальных правительственных политсил. Эта же партия в 2023 году поддержала ратификацию документа, что тогда было одним из обязательств коалиции.