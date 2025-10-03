Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за появления дронов, десятки рейсов пострадали

В Германии аэропорту Мюнхена пришлось приостанавливать работу из-за сообщения о дронах – это привело к отмене десятков рейсов.

Об этом сообщили на сайте Мюнхенского аэропорта, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18, а впоследствии и вовсе их приостановила из-за сообщения об обнаружении дронов.

В результате в тот вечер из Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов, что затронуло почти 3 тысячи пассажиров.

Аэропорт Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпаниями позаботился о пассажирах в терминалах. Были установлены раскладные кровати, предоставлены одеяла, напитки и еда.

Кроме того, 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

"Когда замечают дрон, безопасность пассажиров является высшим приоритетом. На протяжении многих лет были налажены цепочки сообщений между службой управления воздушным движением, аэропортом и полицейскими органами. Важно подчеркнуть, что обнаружение дронов и защита от них являются суверенными задачами и относятся к компетенции федеральной и государственной полиции", – заявили в аэропорту.

Несколько человек сообщили о дроне вблизи аэропорта, сообщила федеральная полиция ночью. Позже дрон также видели над территорией аэропорта. Неясно, речь шла об одном дроне или о нескольких.

Как пишет издание Spiegel, сотрудники земельной и федеральной полиции обследовали территорию и искали летательные объекты и подозрительных лиц, но безрезультатно. Также был задействован полицейский вертолет.

По данным информационного агентства Reuters, нормальная работа аэропорта возобновилась рано утром, но официального подтверждения этому пока нет.

Недавно над северной землей Шлезвиг-Гольштейн были замечены подозрительные летающие объекты.

Немецкие власти считают, что эти беспилотники намеренно пролетели над критическими объектами инфраструктуры на севере страны.

Немецкое правительство рассматривает возможность разрешить вооруженным силам сбивать беспилотники при определенных условиях