В Румынии отменили выступление российской певицы Нетребко

В связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Клуж-Напоке.

Об этом посольство сообщило в четверг на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

6 октября был запланирован концерт певицы вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Нетребко звания Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы.

Чтобы не допустить ее выступления, посольство Украины в Румынии общалось с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами, в частности с МИД и Министерством культуры Румынии, а также привлекало представителей гражданского общества.

"Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия". Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", – заявили в посольстве.

За публичную поддержку политики России Украина применила против Нетребко санкции.

Напомним, министр культуры Словакии Мартина Шимковичова рассказала о восхищении встречей с пропутинской оперной певицей Анной Нетребко, которая выступила в Братиславе.

А директор венгерской оперы поспорил с послом Украины из-за выступления Нетребко.