Премьер Грузии пригрозил "жестким ответом" накануне протестов оппозиции 4 октября

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не совершать противозаконных действий 4 октября – в день проведения местных выборов, на который оппозиция объявила протесты.

Заявление Кобазидзе приводит SOVA, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе отметил, что граждане имеют право на мирные собрания, но в случае насилия или нарушения закона будут приняты жесткие ответные меры.

Он напомнил, что те, кто принимал "участие в насилии" в прошлом, уже были привлечены к ответственности. При этом он ничего не сказал о насилии со стороны сотрудников спецназа против мирных протестующих.

"Наказание достаточно суровое – от 2 до 4 лет лишения свободы. Поэтому я хотел бы напомнить всем, что если у кого-то дрогнет рука к противозаконным действиям, он получит очень жесткий ответ, поэтому мы должны по-дружески посоветовать всем не прибегать к насилию и не нарушать закон", – заявил Кобахидзе.

4 октября – день муниципальных выборов в Грузии, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий. Одновременно на этот день запланированы масштабные демонстрации в Тбилиси – с целью "мирного свержения" власти.

В протесте ожидается участие десятков тысяч человек. К акции намерены присоединиться оппозиционные коалиции "За перемены", "Единое национальное движение", "Горчи – Больше свободы", „Федералисты", движение "Проспект Руставели" Пааты Бурчуладзе и ряд общественных инициатив.

