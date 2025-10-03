В Британии сообщили подробности о мужчине, совершившем смертельное нападение возле синагоги

Мужчина, совершивший смертельное нападение возле синагоги в Манчестере и погибший при задержании, – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

Как сообщает Sky News, пишет "Европейская правда", об этом сказала министр внутренних дел Шабана Махмуд.

Министр сообщила, что убитого нападавшего звали Джихад аль Шами. Он родом из Сирии, оказался в Великобритании в детском возрасте и получил гражданство, будучи еще несовершеннолетним, в середине 2000-х.

"На данный момент это все, что о нем известно", – добавила министр.

Она назвала нападение у синагоги ужасным событием и "нападением на всех нас".

Назвали также имена погибших членов еврейской общины, это 53-летний Адриан Долби и 66-летний Мелвин Кравиц. В больницах остаются трое раненых.

Как сообщалось, нападение произошло утром 2 октября возле синагоги в Манчестере в Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре. Нападение расследуется как теракт.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас назвала нападение на синагогу "абсолютно ужасным" и подчеркнула, что "ненависть, антисемитизм и насилие не имеют места в нашем обществе".