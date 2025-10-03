В Польше разоблачили аферу с фиктивными пожертвованиями для прихода, задержан священник

Оперативники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали 12 человек, подозреваемых в схеме уклонения от уплаты налогов путем фиктивных пожертвований в пользу одного из приходов в Мазовецком воеводстве, среди задержанных – настоятель прихода, руководители компаний и предприниматели.

Об этом сообщает RMF 24, пишет "Европейская правда".

Операция Антикоррупционного бюро состоялась на территории трех воеводств: Мазовецкого, Варминско-Мазурского и Лодзинского. Всего было задержано 12 человек – 9 мужчин и 3 женщины.

Среди них – настоятель прихода из Миньского уезда, представители правлений компаний и частные предприниматели.

По данным следствия, в 2016-2024 годах задержанные подавали фальшивые налоговые декларации, в которых указывали якобы пожертвования в пользу прихода. Деньги, поступавшие на счет прихода, впоследствии возвращались дарителям наличными, но в уменьшенной сумме.

Настоятель прихода выдавал документы, подтверждающие получение пожертвований на религиозные цели, что позволяло плательщикам уменьшать сумму налога на доходы.

Убытки государственного бюджета от этого механизма оценены в 2 млн 600 тысяч злотых (более 610 тысяч евро).

Задержанным предъявлены обвинения. Шестеро из них, в том числе настоятель, были взяты под стражу. К остальным применили меры пресечения, не связанные с изоляцией: денежный залог, полицейский надзор и запрет контактировать с определенными лицами.

Следователи также арестовали имущество подозреваемых – 1,5 млн злотых наличными и легковой автомобиль стоимостью 120 тысяч злотых.

