МЗС Румунії засудило заяви Путіна про "зманіпульовані вибори"

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало в п'ятницю після того, як правитель РФ Владімір Путін заявив про скасовані президентські вибори в Румунії і навів їх як приклад "маніпуляцій з волевиявленням народу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"Росія втручалася у вибори в Румунії, вона зробила те ж саме на виборах в Республіці Молдова і вона систематично втручається у вибори в інших країнах, але вона зазнала невдачі", – заявив речник МЗС Андрей Царнеа.

"Їй це не вдалося, тому що громадяни цих країн віддають перевагу іншим цінностям і перспективам. Я вже давав чітко зрозуміти раніше, що ми ніколи не приймемо уроки про демократію, вибори або свободу преси, що надходять з Москви", – наголосив речник.

Він також заявив, що "країна, яка є агресором суверенного сусіда, яка намагається анексувати його території в жорстокій загарбницькій війні, яка скоює воєнні злочини, яка сотнями тисяч відправляє своїх громадян на смерть, де опозиціонерів вбивають за два кроки від Кремля, де немає незалежної преси і свободи слова, не в змозі викладати уроки кому-небудь".

У своєму виступі в дискусійному клубі "Валдай", що проходить на чорноморському курорті Сочі, Путін виступив з критикою того, як деякі країни керують виборчими процесами, згадавши Румунію. Він підкреслив, що маніпуляції з волевиявленням виборців і перетворення виборів на фарс не можуть тривати нескінченно.

Заяви Путіна прозвучали в контексті того, що президент Румунії Нікушор Дан представив на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені "доповідь Джорджеску", в якій показано, як Росія вплинула на скасування виборів в Румунії. Генеральний прокурор Румунії Алекс Флорента представив результати розслідування щодо скасування президентських виборів 2024 року.

Він заявив, що на це рішення вплинула широкомасштабна гібридна війна, організована Росією, яка поєднувала кібератаки на ключові інститути з агресивною онлайн-кампанією, що проводилася за допомогою штучного інтелекту.

Відомий антизахідними поглядами Келін Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року, але його скасував Конституційний суд через підозри іноземного втручання.

Після цього Джорджеску заборонили брати участь у повторних президентських виборах у травні.

Прокуратура Румунії у вересні висунула звинувачення проти Джорджеску у справі про спробу повалення державного ладу.