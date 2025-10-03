МИД Румынии осудил заявления Путина о "сманипулированных выборах"

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало в пятницу после того, как правитель РФ Владимир Путин заявил об отмененных президентских выборах в Румынии и привел их как пример "манипуляций с волеизъявлением народа".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"Россия вмешивалась в выборы в Румынии, она сделала то же самое на выборах в Республике Молдова и она систематически вмешивается в выборы в других странах, но она потерпела неудачу", – заявил представитель МИД Андрей Царнеа.

"Ей это не удалось, потому что граждане этих стран предпочитают другие ценности и перспективы. Я уже давал четко понять ранее, что мы никогда не примем уроки о демократии, выборах или свободе прессы, поступающие из Москвы", – подчеркнул спикер.

Он также заявил, что "страна, которая является агрессором суверенного соседа, которая пытается аннексировать его территории в жестокой захватнической войне, которая совершает военные преступления, которая сотнями тысяч отправляет своих граждан на смерть, где оппозиционеров убивают в двух шагах от Кремля, где нет независимой прессы и свободы слова, не в состоянии преподавать уроки кому-либо".

В своем выступлении в дискуссионном клубе "Валдай", проходящем на черноморском курорте Сочи, Путин выступил с критикой того, как некоторые страны управляют избирательными процессами, упомянув Румынию. Он подчеркнул, что манипуляции с волеизъявлением избирателей и превращение выборов в фарс не могут продолжаться бесконечно.

Заявления Путина прозвучали в контексте того, что президент Румынии Никушор Дан представил на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене "доклад Джорджеску", в котором показано, как Россия повлияла на отмену выборов в Румынии. Генеральный прокурор Румынии Алекс Флорента представил результаты расследования относительно отмены президентских выборов 2024 года.

Он заявил, что на это решение повлияла широкомасштабная гибридная война, организованная Россией, которая сочетала кибератаки на ключевые институты с агрессивной онлайн-кампанией, проводившейся с помощью искусственного интеллекта.

Известный антизападными взглядами Келин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года, но его отменил Конституционный суд из-за подозрений иностранного вмешательства.

После этого Джорджеску запретили участвовать в повторных президентских выборах в мае.

Прокуратура Румынии в сентябре выдвинула обвинения против Джорджеску по делу о попытке свержения государственного строя.