Нідерланди можуть відновити експорт деталей F-35 до Ізраїлю

Верховний суд Нідерландів у пʼятницю зобов'язав уряд країни переглянути рішення про призупинення ліцензії на експорт деталей для винищувачів F-35 до Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Справа триває з кінця 2023 року, коли три нідерландські правозахисні організації подали до суду з вимогою припинити постачання деталей до F-35 до Ізраїлю.

Такий крок вони аргументували тим, що передання деталей F-35 робить Нідерланди співучасниками потенційних воєнних злочинів, що вчиняються Ізраїлем у його війні проти ХАМАС.

У лютому 2024 року апеляційний суд Гааги заборонив передачу деталей F-35 до Ізраїлю, посилаючись на побоювання, що вони можуть бути використані для порушення міжнародного права. Це рішення змусило уряд призупинити експорт.

Але тепер Верховний суд Нідерландів ухвалив, що суд в Гаазі перевищив свої повноваження, і уряд має переглянути призупинення ліцензії на експорт.

На час перегляду, який триватиме до шести тижнів, експорт деталей до Ізраїлю все ще буде заборонений.

Нідерланди є місцем розташування одного з трьох регіональних складів для деталей літаків F-35, що належать США.

У серпні Словенія оголосила про заборону імпорту, експорту та транзиту всіх видів зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю, назвавши це першим таким кроком з боку держави – члена Європейського Союзу.

Іспанія заявляє, що припинила продаж зброї Ізраїлю в жовтні 2023 року.