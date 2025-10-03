Нидерланды могут возобновить экспорт деталей F-35 в Израиль

Верховный суд Нидерландов в пятницу обязал правительство страны пересмотреть решение о приостановке лицензии на экспорт деталей для истребителей F-35 в Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Дело продолжается с конца 2023 года, когда три нидерландские правозащитные организации подали в суд с требованием прекратить поставки деталей для F-35 в Израиль.

Такой шаг они аргументировали тем, что передача деталей F-35 делает Нидерланды соучастниками потенциальных военных преступлений, совершаемых Израилем в его войне против ХАМАС.

В феврале 2024 года апелляционный суд Гааги запретил передачу деталей F-35 в Израиль, ссылаясь на опасения, что они могут быть использованы для нарушения международного права. Это решение заставило правительство приостановить экспорт.

Но теперь Верховный суд Нидерландов постановил, что суд в Гааге превысил свои полномочия, и правительство должно пересмотреть приостановку лицензии на экспорт.

На время пересмотра, который продлится до шести недель, экспорт деталей в Израиль по-прежнему будет запрещен.

Нидерланды являются местом расположения одного из трех региональных складов для деталей самолетов F-35, принадлежащих США.

В августе Словения объявила о запрете импорта, экспорта и транзита всех видов оружия в Израиль и из Израиля, назвав это первым таким шагом со стороны государства – члена Европейского Союза.

Испания заявляет, что прекратила продажу оружия Израилю в октябре 2023 года.