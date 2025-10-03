Швеция призывает ЕС упростить стандарты закупок беспилотников

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал Европейский Союз упростить стандарты закупок беспилотников, утверждая при этом, что ответственность за усиление противодействия беспилотникам должна лежать на отдельных государствах-членах, а не на блоке в целом.

На этой неделе европейские лидеры встретились в Копенгагене на фоне растущей обеспокоенности вторжениями беспилотников, выразив поддержку усилению мер защиты от беспилотников во всем регионе. Россия отрицает свою ответственность за эти инциденты.

В прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила "стену из дронов" – сеть датчиков и оружия, предназначенную для обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников, хотя детали относительно расходов и реализации остаются неясными.

"ЕС не является оборонной организацией (...) Каждая страна должна развивать эти возможности, а затем мы должны очень тесно сотрудничать, чтобы иметь возможность обнаруживать беспилотники", – сказал Кристерссон в интервью Reuters в Копенгагене поздно вечером в четверг.

Он добавил, что "ЕС имеет очень хороший потенциал для упрощения стандартов закупок".

Швеция, где находится оборонный производитель Saab, специализирующийся на технологиях борьбы с беспилотниками, подчеркнула, что решения об оснащении национальных вооруженных сил должны согласовываться с целями НАТО, а не подпадать под юрисдикцию ЕС.

Кристерссон отметил, что страны ЕС готовы действовать решительно.

"Мы ничего не делаем небрежно, но мы без колебаний применим силу, необходимую для того, чтобы сбить транспортные средства или угрозы, которые фактически нарушают наши (границы)", – сказал он.

Для усиления безопасности во время встреч в Копенгагене Швеция и другие европейские союзники развернули меры противодействия беспилотникам.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас акцентировала, что благодаря опыту Украины европейскую "стену дронов" можно развернуть достаточно быстро.