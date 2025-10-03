Мерц и Макрон в унисон предупредили об угрозе для либеральных демократий

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили об угрозе для либеральных демократий как извне, так и изнутри.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая на мероприятии по случаю 35-й годовщины воссоединения, оба лидера предупредили, что Европа должна быть готова выдержать масштабные политические и экономические изменения во всем мире.

"Центры силы в мире смещаются до такой степени, какой не было со времен окончания холодной войны", – сказал Мерц.

"Ось автократических государств, которая бросает вызов либеральному порядку во всем мире, бросает прямой вызов западным демократиям. Именно поэтому мы должны восстановить способность защищать нашу свободу", – заявил он.

Мерц отметил, что "сияние того, что мы на Западе называем либеральной демократией, заметно уменьшается", добавив: "Больше не является данностью, что мир будет ориентироваться на нас, что он будет следовать нашим ценностям либеральной демократии".

"Новые альянсы автократий формируются против нас и атакуют либеральную демократию как образ жизни", – сказал Мерц.

Недавние глобальные потрясения поразили Германию с особой силой. Полномасштабное вторжение России в Украину и эрозия трансатлантического альянса заставили лидеров страны массово инвестировать в восстановление относительно слабой немецкой армии. Энергетический шок, который сопровождал вторжение в Украину, и тарифные войны президента США Дональда Трампа особенно сильно ударили по немецкой промышленности.

Но и Макрон, выступая после Мерца, повторил часть послания канцлера, утверждая, что Европа переживает "вырождение демократии" из-за атак на разных фронтах – в том числе изнутри.

"Нам также угрожают извне. Но мы не должны быть наивными. Изнутри мы оборачиваемся против самих себя, мы сомневаемся в собственной демократии", – сказал он. "Мы видим отовсюду, что что-то происходит с нашей демократической тканью. Демократические дебаты превращаются в дебаты ненависти", – добавил французский президент.

По словам Макрона, в значительной степени эта деградация связана с онлайн-дискурсом на платформах, контролируемых американскими и китайскими фирмами.

"Мы были виноваты... в том, что отдали наше публичное демократическое пространство социальным сетям, принадлежащим крупным американским предпринимателям и китайским фирмам, интересы которых вовсе не заключаются в выживании и надлежащем функционировании нашей демократии", – сказал Макрон.

Оба лидера заявили, что Европа должна наращивать свою экономическую конкурентоспособность, чтобы иметь мускулы для противостояния вызовам быстро меняющегося мира.

"Глобальный экономический порядок переписывается, он перестраивается. Эгоизм снова становится более заметным. И, возможно, именно поэтому мы стали экономически слабее, и именно поэтому социальные обещания, которые мы дали друг другу, сегодня гораздо труднее выполнить, чем раньше", – сказал Мерц.

Мерц призвал Европу "противостоять новой волне протекционизма в мире", продвигая вперед новые правила торговли и ища новые рынки. "Европа должна переориентироваться на свою экономическую конкурентоспособность", – сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что для европейцев было бы наивностью не признать наличие "тайной армии" ботов России, которые манипулируют и стремятся разрушить западные демократии изнутри.

Напомним, после вторжения российских дронов в Польшу премьер-министр Дональд Туск подчеркнул в социальных сетях, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием во вред польскому государству.