У Молдові можуть анулювати мандати прорумунської партії через підозри втручання з-за кордону

Центральна виборча комісія Молдови 3 жовтня розглядає скарги проти партії "Демократія вдома" та її лідера Васіле Костюка, яка за попередніми підсумками виборів отримала шість мандатів у парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Поліція підозрює Костюка в незаконній агітації за допомогою фейкових акаунтів у TikTok, а партія влади PAS заявляє про втручання лідера румунської партії AUR Джордже Сіміона у виборчу кампанію.

Незадовго до засідання ЦВК Сіміон опублікував пресреліз, у якому заявив, що в день виборів, 28 вересня, не закликав голосувати за партію "Демократія вдома".

"Будь-хто може перевірити це на моїх офіційних сторінках у соцмережах. Остання згадка від мене або партії AUR була зроблена в п'ятницю, 26 вересня, відповідно до закону", – наголосив Сіміон.

Тим часом у мережі активно обговорюють ситуацію і можливий результат засідання ЦВК. Ексдепутатка від Платформи DA Інга Григоріу нагадала про анулювання результатів виборів у Кишиневі 2018 року.

"Дуже хотілося б, щоб влада згадала цю історію і не робила замах на демократію, наслідуючи приклад Плахотнюка", – написала Григоріу у Facebook.

На думку лідера Національної молдавської партії Драгоша Гелбура, розслідувати порушення і можливе втручання ззовні в кампанію "Демократії вдома" слід було заздалегідь – до голосування.

"Сьогодні вже надто пізно скасовувати результати партії, тому що ми ризикуємо мати безглуздий вигляд перед громадянами, які все ще вірять у вільні та чесні вибори, а також перед зовнішніми партнерами. Об'єктивно кажучи, ця помилка є виключно проблемою влади та правоохоронних органів, а не Костюка", – написав він.

Колишній муніципальний радник від PAS, а нині мер села Пепень і член партії CUB Олег Черней вважає, що виключення Васіле Костюка і партії "Демократія вдома" з парламенту може створити небезпечний прецедент.

"Кожна фракція, якою б маленькою вона не була, представляє частину населення, і тому що справжня сила влади – у здатності протистояти критиці", – додав він.

Костюк очолює "Демократію вдома" з моменту її заснування 2011 року. Раніше він був активістом молодіжного крила Ліберальної партії і працював журналістом на Jurnal TV. Партія виступає за об'єднання Молдови з Румунією, консерватизм і християнсько-демократичні цінності. До нинішніх виборів їй жодного разу не вдавалося подолати виборчий поріг.

Ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) привітав у понеділок партію "Демократія вдома", яка виступає за обʼєднання Румунії та Молдови, з потраплянням до молдовського парламенту після виборів у неділю.

