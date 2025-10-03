В Молдове могут аннулировать мандаты прорумынской партии из-за подозрений вмешательства из-за рубежа

Центральная избирательная комиссия Молдовы 3 октября рассматривает жалобы против партии "Демократия дома" и ее лидера Василе Костюка, которая по предварительным итогам выборов получила шесть мандатов в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Полиция подозревает Костюка в незаконной агитации с помощью фейковых аккаунтов в TikTok, а партия власти PAS заявляет о вмешательстве лидера румынской партии AUR Джордже Симиона в избирательную кампанию.

Незадолго до заседания ЦИК Симион опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что в день выборов, 28 сентября, не призывал голосовать за партию "Демократия дома".

"Любой может проверить это на моих официальных страницах в соцсетях. Последнее упоминание от меня или партии AUR было сделано в пятницу, 26 сентября, в соответствии с законом", – подчеркнул Симион.

Тем временем в сети активно обсуждают ситуацию и возможный результат заседания ЦИК. Экс-депутат от Платформы DA Инга Григориу напомнила об аннулировании результатов выборов в Кишиневе 2018 года.

"Очень хотелось бы, чтобы власть вспомнила эту историю и не покушалась на демократию, следуя примеру Плахотнюка", – написала Григориу в Facebook.

По мнению лидера Национальной молдавской партии Драгоша Гэлбура, расследовать нарушения и возможное вмешательство извне в кампанию "Демократии дома" следовало заранее – до голосования.

"Сегодня уже слишком поздно отменять результаты партии, потому что мы рискуем выглядеть нелепо перед гражданами, которые все еще верят в свободные и честные выборы, а также перед внешними партнерами. Объективно говоря, эта ошибка является исключительно проблемой власти и правоохранительных органов, а не Костюка", – написал он.

Бывший муниципальный советник от PAS, а ныне мэр села Пепень и член партии CUB Олег Черней считает, что исключение Василе Костюка и партии "Демократия дома" из парламента может создать опасный прецедент.

"Каждая фракция, какой бы маленькой она ни была, представляет часть населения, и потому что настоящая сила власти – в способности противостоять критике", – добавил он.

Костюк возглавляет "Демократию дома" с момента ее основания в 2011 году. Ранее он был активистом молодежного крыла Либеральной партии и работал журналистом на Jurnal TV. Партия выступает за объединение Молдовы с Румынией, консерватизм и христианско-демократические ценности. До нынешних выборов ей ни разу не удавалось преодолеть избирательный порог.

Ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) поздравил в понедельник партию "Демократия дома", которая выступает за объединение Румынии и Молдовы, с попаданием в молдавский парламент после выборов в воскресенье.

