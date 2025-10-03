В аэропорту Праги развернули операцию из-за сообщения о приближении дронов

В пятницу вечером полиция Чехии сообщила X об анонимной и непроверенной угрозе о приближении беспилотников в аэропорт Праги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDNES.cz.

"У нас действуют широкие меры безопасности, в которых задействовано большое количество полицейских из разных отделов, а также мы сотрудничаем с армией. Причина – анонимная и непроверенная угроза о приближении беспилотников. Мы предоставим больше информации как можно быстрее", – заявили в полиции.

Сейчас полиция оценивает достоверность полученной информации. "Мы оцениваем все меры, в том числе развертывание защиты от беспилотников и активацию снайперов, и эта мера является чисто превентивной", – добавили в полиции.

"Вмешательство на месте все еще продолжается", – сообщил редакции представитель полиции Ондржей Моравчик.

Однако больше информации полиция не предоставила. Работа пражского аэропорта не ограничена.

По информации iDNES.cz, полиция, скорее всего, работает с вариантом ложной тревоги.

"Мы контактируем с армией, которая имеет в своем арсенале радары для осмотра воздушной обстановки на малых и средних высотах, которые расположены на стационарных военных постах. Это радары, предназначенные для обнаружения и сопровождения низколетящих целей, каждый из радаров имеет дальность действия до ста километров. В то же время мы все еще работаем с версией, что это анонимное сообщение об угрозе", – сообщил источник iDNES.cz, который владеет информацией о текущих мероприятиях.

При этом собеседник заявил, что присутствие беспилотников на территории аэропорта и в непосредственной близости от него пока не подтверждено.

Поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Беспилотники, которые вечером в четверг зафиксировали в Мюнхене и которые привели к приостановке работы аэропорта, перед тем заметили над авиабазой города Эрдинг.