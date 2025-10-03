У Латвії поки не виявили доказів винуватості РФ в атаці на держсайти

Наразі зібрана інформація не свідчить про те, що Росія була головним ініціатором DDoS-атаки на державні та муніципальні сайти Латвії.

Про це заявив у п'ятницю, 3 жовтня, заступник керівника установи із запобігання інцидентам у сфері безпеки інформаційних технологій Cert.lv Варіс Тейванс, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Delfi.

"Ні під час моніторингу різних каналів комунікації нападників, ні за іншими джерелами інформації не видно, що таку атаку планували саме там", – сказав Тейванс після зустрічі відповідальних установ із прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею.

За його словами, спекулювати про участь Росії поки передчасно.

Тейванс підкреслив, що з 2022 року Латвія успішно справлялася з такого роду атаками.

Однак вчорашня атака відрізнялася тим, що вона дала результат приблизно на годину.

Наразі проводиться розслідування спільно з Латвійським державним центром радіо і телебачення (LVRTC), і приблизно за тиждень очікують на висновки про те, чому сталася атака.

Установи домовилися представити висновок протягом тижня, а прем'єр-міністр очікує на письмові звіти також від Міністерства смарт-управління та регіонального розвитку (VARAM).

Як наголосила Сіліня, методи атаки свідчать про те, що жодних даних викрадено бути не могло, і атаки на це не були спрямовані. Вона додала, що за кордоном подібні атаки відбуваються регулярно, але в Латвії жителі звикли, що проблеми вирішуються швидко. Тому задіяні сторони мають зробити висновки, чому цього разу щось не спрацювало.

Раніше повідомлялося, що в четвер у першій половині дня латвійські державні інтернет-сайти зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

Нагадаємо, на тлі виборів у Молдові виборча інфраструктура країни протягом суботи та неділі зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.