В Латвии пока не обнаружили доказательств виновности РФ в атаке на госсайты

На данный момент собранная информация не свидетельствует о том, что Россия была главным инициатором DDoS-атаки на государственные и муниципальные сайты Латвии.

Об этом заявил в пятницу, 3 октября, заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Варис Тейванс, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Delfi.

"Ни во время мониторинга различных каналов коммуникации нападающих, ни по другим источникам информации не видно, что такую атаку планировали именно там", – сказал Тейванс после встречи ответственных учреждений с премьер-министром Эвикой Силиней.

По его словам, спекулировать об участии России пока преждевременно.

Тейванс подчеркнул, что с 2022 года Латвия успешно справлялась с такого рода атаками.

Однако вчерашняя атака отличалась тем, что она дала результат примерно на час.

В настоящее время проводится расследование совместно с Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC), и примерно через неделю ожидают выводы о том, почему произошла атака.

Учреждения договорились представить заключение в течение недели, а премьер-министр ожидает письменные отчеты также от Министерства смарт-управления и регионального развития (VARAM).

Как отметила Силиня, методы атаки свидетельствуют о том, что никаких данных похищено быть не могло, и атаки на это не были направлены. Она добавила, что за рубежом подобные атаки происходят регулярно, но в Латвии жители привыкли, что проблемы решаются быстро. Поэтому задействованные стороны должны сделать выводы, почему на этот раз что-то не сработало.

Ранее сообщалось, что в четверг в первой половине дня латвийские государственные интернет-сайты подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).

Напомним, на фоне выборов в Молдове избирательная инфраструктура страны в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.