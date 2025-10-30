Підозрюваним у пограбуванні Лувру висунули звинувачення і залишили під арештом

Двом підозрюваним у пограбуванні Лувру у середу висунули звинувачення та залишили їх під арештом.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Двом підозрюваним висунули звинувачення та залишили під вартою. Одного з чоловіків звинувачують у крадіжці в межах організованої злочинної групи та участі в організованій злочинній групі.

Деталі звинувачень щодо іншого не розкривають.

Як вже повідомляли, обоє частково визнали провину. Слідство вважає, що ще двоє грабіжників залишаються на волі.

Пошуки вкрадених коштовностей – крім двох, які грабіжники загубили – досі тривають. У зв’язку з цим побоюються, що з них познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять.

Прокурор Лор Беккюо наголосила, що той, хто купить у грабіжників крадені скарби, також понесе кримінальну відповідальність.

До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, у тому числі слідчі з Німеччини та Інтерпол.