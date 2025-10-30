Подозреваемым в ограблении Лувра предъявили обвинения и оставили под арестом

Двум подозреваемым в ограблении Лувра в среду предъявили обвинения и оставили их под арестом.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Двум подозреваемым предъявили обвинения и оставили под стражей. Одного из мужчин обвиняют в краже в рамках организованной преступной группы и участия в организованной преступной группе.

Детали обвинений в отношении другого не раскрывают.

Как уже сообщалось, оба частично признали вину. Следствие считает, что еще двое грабителей остаются на свободе.

Поиски украденных драгоценностей – кроме двух, которые грабители потеряли – до сих пор продолжаются. В связи с этим опасаются, что с них поснимают драгоценные камни, а металл переплавят.

Прокурор Лор Беккюо подчеркнула, что тот, кто купит у грабителей краденые сокровища, также понесет уголовную ответственность.

К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе следователи из Германии и Интерпол.