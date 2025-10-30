Литовские аэропорты хотят привлечь к ответственности тех, кто запускает метеозонды

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами, в результате чего время от времени страдает авиасообщение в стране.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литовские аэропорты и государственный оператор аэропортов страны хотят привлечь виновных к ответственности.

"Продолжаются активные консультации по возможным правовым мерам для защиты интересов пострадавших и обеспечения ответственности за незаконные действия, которые нарушили полеты и причинили неудобства тысячам пассажиров", – заявил Видас Ксанас, руководитель отдела безопасности и охраны литовских аэропортов.

По словам Ксанаса, аэропорты Вильнюса и Каунаса понесли прямые и косвенные убытки после закрытия воздушного пространства из-за вторжения воздушных шаров из Беларуси.

Общая стоимость убытков от перебоев в работе еще оценивается, но LTOU заявила, что убытки являются "значительными" и затрагивают государство, пассажиров, аэропорты, авиакомпании и других партнеров.

Министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминьскас заявил, что Литва будет требовать "самой строгой ответственности" для тех, кто стоит за этими инцидентами.

"Мы должны четко дать понять, что любые враждебные или преступные попытки нарушить наше воздушное пространство не будут терпимы. Реакция Литвы будет решительной", – подчеркнул он.

Напомним, 29 октября литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью.

Это произошло после серии инцидентов с проникновением метеозондов в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси.

Также литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что его страна уже направила Европейской комиссии предложения о новых санкциях против Беларуси.