Глава МИД Словении в Киеве анонсировала подписание соглашений с Украиной об углублении сотрудничества

Министр иностранных дел Словении Таня Файон, которая находится с визитом в Киеве, анонсировала подписание двух соглашений с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, ее цитирует "Интерфакс-Украина".

Министр рассказала, что соглашения будут касаться, в частности, региональной политики и финансового сотрудничества.

"Позже сегодня я подпишу от имени нашего Министерства по вопросам регионального развития меморандум с министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой, который направлен на оказание технической помощи в вопросах развития региона, а также конкретной поддержки в переговорах (вступления в ЕС. – Ред.) по разделу 22", – сказала Файон.

Также министр сообщила, что в четверг будет подписано соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Словенией, что, "несомненно, усилит сотрудничество в области развития, а также сотрудничество в области восстановления Украины".

"Это действительно позволит нам гораздо лучше и теснее сотрудничать между странами", – добавила она.

Напомним, 27 октября Файон побывала во Львове, где почтила память украинских и словенских павших воинов.

Стоит также отметить, что 13 октября премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что его страна присоединилась к PURL – программе закупки американского оружия для Украины.