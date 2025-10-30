Польша перехватила очередной разведывательный самолет РФ над Балтийским морем

Польша на этой неделе перехватила еще один российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Об этом сказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш в четверг, 30 октября, давал пресс-конференцию в польском городе Картузы.

Там он сообщил, что польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Это не первый подобный инцидент на этой неделе. В частности, во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 осуществила перехват российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

По данным польских военных, российский Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Россия неоднократно прибегает к провокациям с нарушением воздушного пространства стран НАТО, наиболее резонансным из которых было вторжение в воздушное пространство Эстонии в середине сентября.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО генерал Алексус Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.