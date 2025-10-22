У НАТО кажуть, що Росія стала обережнішою після нальоту дронів у Польщу

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Гринкевич, генерал ВПС США, заявив, що реакція НАТО стала сигналом для Москви.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони усвідомлюють, що в кількох випадках вони наблизилися до межі або перетнули її, особливо якщо врахувати інцидент з безпілотниками в Польщі", – сказав він.

Водночас він висловив упевненість, що росіяни і далі продовжуватимуть застосовувати гібридні підходи, щоб кинути виклик Альянсу.

Щодо інциденту в Естонії, Міністерство оборони Росії заперечило, що літаки порушили повітряний простір Естонії. Щодо інциденту в Польщі, Москва заявила, що її безпілотники брали участь в ударах по Україні і не були націлені на Польщу.

Після того, як літаки залишили повітряний простір Естонії, "вони відлетіли дуже далеко і облетіли Естонію", – сказав Гринкевич.

"На мій погляд, це свідчить про те, що вони розуміли, що ми будемо реагувати, що ми здатні реагувати, і що вони не хотіли, щоб ситуація повторилася", – додав він.

З моменту перших вторгнень російських дронів до Польщі у вересні північноєвропейські країни-члени НАТО зареєстрували щонайменше ще 38 інцидентів у Скандинавії, Бельгії та країнах Балтії, за даними Вашингтонського центру аналізу європейської політики. Росія неодноразово заперечувала причетність до цих інцидентів.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.