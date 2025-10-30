У Німеччині викрили нарколабораторію, є заарештовані

У німецькому місті Ноен у землі Рейнланд-Пфальц правоохоронці викрили нарколабораторію та заарештували двох підозрюваних.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Під час масштабної операції, що тривала кілька годин у середу, 29 жовтня, було заарештовано двох підозрюваних. Лабораторія була розташована в орендованому складі в промисловій зоні.

Представник митного слідчого управління заявив, що правоохоронці вилучили понад 200 тисяч євро готівкою та близько 100 кілограмів готових наркотиків.

Фото: Spiegel

За словами представника, були виявлені наркотики 3-CMC і 4-CMC, які належать до сімейства амфетамінів. Крім готових наркотиків, під час рейду було виявлено також велику кількість хімікатів, необхідних для виробництва.

Наразі триває транспортування хімічних речовин. Очікується, що операція продовжиться у п’ятницю, 31 жовтня.

У Римі нещодавно вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро. У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Також писали, що іспанська поліція вилучила 6,5 тонн кокаїну та заарештувала дев'ятьох осіб після того, як завдяки інформації від США провела рейд на судні біля Канарських островів.

29 жовтня писали, що у Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію, внаслідок якої було вилучено понад 2 тисячі кілограмів кокаїну на суму приблизно 175 млн євро.