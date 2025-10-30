В Германии разоблачили нарколабораторию, есть арестованные

В немецком городе Ноэн в земле Рейнланд-Пфальц правоохранители разоблачили нарколабораторию и арестовали двух подозреваемых.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Во время масштабной операции, которая длилась несколько часов в среду, 29 октября, были арестованы двое подозреваемых. Лаборатория была расположена в арендованном складе в промышленной зоне.

Представитель таможенного следственного управления заявил, что правоохранители изъяли более 200 тысяч евро наличными и около 100 килограммов готовых наркотиков.

Фото: Spiegel

По словам представителя, были обнаружены наркотики 3-CMC и 4-CMC, которые относятся к семейству амфетаминов. Кроме готовых наркотиков, во время рейда было обнаружено также большое количество химикатов, необходимых для производства.

В настоящее время продолжается транспортировка химических веществ. Ожидается, что операция продолжится в пятницу, 31 октября.

В Риме недавно изъяли 200 кг кокаина на 16 млн евро. В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.

Также писали, что испанская полиция изъяла 6,5 тонн кокаина и арестовала девять человек после того, как благодаря информации от США провела рейд на судне возле Канарских островов.

29 октября писали, что в Словакии провели международную антинаркотическую операцию, в результате которой было изъято более 2 тысяч килограммов кокаина на сумму около 175 млн евро.