НАТО устроит масштабные поиски мин времен Второй мировой у берегов Финляндии

Североатлантический альянс в ноябре проведет масштабную операцию по поиску старых морских мин в Финском заливе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Подразделение по противоминной деятельности НАТО в течение 3-14 ноября проведет масштабные поиски морских мин времен Второй мировой войны у стратегических полуостровов Ханко и Порккала, на финском побережье Балтийского моря недалеко от столицы Хельсинки.

Привлеченные суда будут не только искать мины, но и проводить подводные исследования и мониторинг подводной инфраструктуры.

В период Второй мировой Финский залив был плотно заминирован, а послевоенные разминировочные работы, которые Финляндии пришлось проводить с дефицитом оборудования, унесли жизни многих людей. Часто это были молодые срочники.

Немало бомб остались под водой до сих пор, но их уже не считают большой угрозой для судоходства.

"Уборка старых мин является хорошей практикой для судов, и такое сотрудничество с НАТО повышает безопасность водных путей и защиту важной инфраструктуры", – отметил руководитель операций морских сил Марко Лааксонен.

Недавно в Польше двое мужчин получили ранения в результате взрыва старого снаряда, который один из них принес домой.

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.