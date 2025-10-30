В США заявили о готовности продавать Китаю больше нефти и природного газа

Министр энергетики Крис Райт заявил, что США готовы продавать Китаю больше нефти и природного газа, если Пекин сократит закупки у России.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Райт заявил, что между США и Китаем есть "огромное пространство для взаимовыгодных сделок". Он отметил, что США являются крупнейшим экспортером нефти и газа в мире, а Китай – крупнейшим импортером.

"У США есть большой потенциал для расширения нашей роли в поставках природного газа, нефти и, откровенно говоря, ядерных технологий в Южную Корею", – сказал американский министр.

Также он отметил, что планирует посетить Азию в течение нескольких недель, а возможно, и раньше, после поездки президента Дональда Трампа на этот континент на этой неделе.

Перед встречей Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, американский президент заявил, что планирует поговорить с ним, чтобы тот перестал покупать нефть у России.

Как писали, некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".