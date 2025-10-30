Польща похизувалась, що США в них не збираються нічого скорочувати

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що американська сторона запевнила у відсутності намірів скорочувати військову присутність у його країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Косіняк-Камиш сказав, що його заступник Павел Залевський і начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула провів переговори із американською стороною.

"Ми отримали підтвердження, що в Польщі не буде скорочення присутності американських військ. Альянс є сильним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки", – додав він.

У середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини військового контингенту у Східній Європі.