Польша похвасталась, что США не собираются ничего у них сокращать

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что американская сторона заверила в отсутствии намерений сокращать военное присутствие в его стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Косиняк-Камыш сказал, что его заместитель Павел Залевский и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула провел переговоры с американской стороной.

"Мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск. Альянс является сильным и принимает конкретные меры для укрепления безопасности", – добавил он.

В среду Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

Главы комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената США – Майк Роджерс и Роджер Уикер – выступили против передислокации части военного контингента в Восточной Европе.