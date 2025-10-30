Захарова пригрозила "дуже болючою відповіддю" за конфіскацію росактивів

Речниця МЗС Росія Марія Захарова каже, що РФ дасть "дуже болючу відповідь", якщо російські активи на Заході будуть конфісковані.

Заяву Захарової наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Представниця російського міністерства заявила в четвер, що сховатися за "так званою колективною відповідальністю при реалізації конфіскаційних ініціатив" нікому не вдасться.

Захарова зазначила, що "згідно з принципом взаємності, Росія дасть експропріаторам гарантовану і дуже болючу відповідь".

За її словами, відповідь Москви "буде виваженою" та "спрямованою на компенсацію завданих збитків".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан непокоїться, що використання заморожених активів РФ на користь України може стати "передвісником" російсько-європейської війни.

Нагадаємо, 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.