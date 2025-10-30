Захарова пригрозила "очень болезненным ответом" за конфискацию росактивов

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова говорит, что РФ даст "очень болезненный ответ", если российские активы на Западе будут конфискованы.

Заявление Захаровой приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Представительница российского министерства заявила в четверг, что спрятаться за "так называемой коллективной ответственностью при реализации конфискационных инициатив" никому не удастся.

Захарова отметила, что "согласно принципу взаимности, Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ".

По ее словам, ответ Москвы "будет взвешенным" и "направленным на компенсацию нанесенного ущерба".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан беспокоится, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может стать "предвестником" российско-европейской войны.

Напомним, 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ на поддержку Украины.

На изменении текста выводов по использованию замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.