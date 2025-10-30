Німеччина спрямує майже 40 млн євро на допомогу Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна надасть Сирії майже 40 млн євро допомоги.

Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вадефуль відвідав Сирію, де закликав до швидкої відбудови країни.

"З поваленням диктатури Асада народ Сирії вступив у нову еру. Тепер ми хочемо підтримати його в тому, щоб він взяв майбутнє своєї країни у свої руки", – сказав він.

Глава МЗС НІмеччини заявив, що його країна повинна взяти на себе провідну роль. З огляду на гуманітарну кризу в Сирії, Лівані та Йорданії, Німеччина надасть додаткову допомогу в розмірі до 52,6 млн євро цим країнам.

З цих коштів близько 39,4 млн євро буде спрямовано Сирії, 5,25 млн євро Лівану і 8 млн євро Йорданії. Кошти будуть спрямовані міжнародним гуманітарним організаціям і неурядовим організаціям, насамперед у сферах продовольчої безпеки, захисних заходів, забезпечення житлом і охорони здоров'я.

Також глава МЗС Німеччини заявив, що репатріація біженців у Сирію "в короткостроковій перспективі" неможлива.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Як повідомлялось цієї весни, кількість заявок на отримання притулку у Європі від громадян Сирії станом на лютий виявилася мінімальною за понад 10 років.

У березні Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії. Це сталось після повалення режиму Башара Асада.