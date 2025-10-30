Германия направит почти 40 млн евро на помощь Сирии

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна предоставит Сирии почти 40 млн евро помощи.

Его слова цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вадефуль посетил Сирию, где призвал к скорейшему восстановлению страны.

"С падением диктатуры Асада народ Сирии вступил в новую эру. Теперь мы хотим поддержать его в том, чтобы он взял будущее своей страны в свои руки", – сказал он.

Глава МИД Германии заявил, что его страна должна взять на себя ведущую роль. Учитывая гуманитарный кризис в Сирии, Ливане и Иордании, Германия предоставит дополнительную помощь в размере до 52,6 млн евро этим странам.

Из этих средств около 39,4 млн евро будет направлено Сирии, 5,25 млн евро Ливану и 8 млн евро Иордании. Средства будут направлены международным гуманитарным организациям и неправительственным организациям, прежде всего в сферах продовольственной безопасности, защитных мер, обеспечения жильем и здравоохранения.

Также глава МИД Германии заявил, что репатриация беженцев в Сирию "в краткосрочной перспективе" невозможна.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили убежища, но их заявления отклонили.

Как сообщалось этой весной, количество заявок на получение убежища в Европе от граждан Сирии по состоянию на февраль оказалось минимальным за более чем 10 лет.

В марте Германия после 13-летнего перерыва вновь открыла посольство в Сирии. Это произошло после свержения режима Башара Асада.