Естонія та Ірландія інвестують у реконструкцію лікарні та навчання медиків на Житомирщині

Естонія та Ірландія підписали угоду про реконструкцію відділення інтенсивної терапії в лікарні Житомирської області та проведення навчання для медичного персоналу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Ірландії, Міністерство закордонних справ Естонії та Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) цього тижня підписали угоду, спрямовану на покращення доступу до критичної медичної допомоги в Бердичеві.

Згідно з угодою, Ірландія профінансує проєкт HEAL Berdychiv на суму 1 мільйон євро, тоді як ESTDEV інвестує 730 тисяч євро і відповідатиме за управління, реалізацію та адміністрування проєкту.

Бердичівська міська лікарня обслуговує близько 168 тисяч осіб, включно з жителями самого Бердичева та навколишніх громад.

Близько 50 лікарів і медсестер Бердичівської міської лікарні пройдуть навчання під час навчальних візитів до Естонії та безпосередньо в Україні.

ESTDEV співпрацюватиме з медичним кластером Medicine Estonia, Талліннським університетом прикладних наук у галузі охорони здоров’я та низкою естонських лікарень для розробки навчальної програми.

Виконавчий директор ESTDEV Клен Яаретс зазначив, що війна поставила систему охорони здоров’я України на межу виснаження.

Напередодні стало відомо, що ЄС погодив виділення під свої гарантії близько 50 мільйонів євро для спільного проєкту МОЗ України та Світового банку на відновлення українських лікарень.

Нагадаємо, Естонія готова організувати у 2027 році Конференцію з питань відновлення України.