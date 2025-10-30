Эстония и Ирландия инвестируют в реконструкцию больницы и обучение медиков в Житомирской области

Эстония и Ирландия подписали соглашение о реконструкции отделения интенсивной терапии в больнице Житомирской области и проведении обучения для медицинского персонала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Министерство иностранных дел и торговли Ирландии, Министерство иностранных дел Эстонии и Эстонский центр международного развития (ESTDEV) на этой неделе подписали соглашение, направленное на улучшение доступа к критической медицинской помощи в Бердичеве.

Согласно соглашению, Ирландия профинансирует проект HEAL Berdychiv на сумму 1 миллион евро, а ESTDEV инвестирует 730 тысяч евро и будет отвечать за управление, реализацию и администрирование проекта.

Бердичевская городская больница обслуживает около 168 тысяч человек, включая жителей самого Бердичева и окружающих общин.

Около 50 врачей и медсестер Бердичевской городской больницы пройдут обучение во время учебных визитов в Эстонию и непосредственно в Украине.

ESTDEV будет сотрудничать с медицинским кластером Medicine Estonia, Таллиннским университетом прикладных наук в области здравоохранения и рядом эстонских больниц для разработки учебной программы.

Исполнительный директор ESTDEV Клен Яаретс отметил, что война поставила систему здравоохранения Украины на грань истощения.

Накануне стало известно, что ЕС согласовал выделение под свои гарантии около 50 миллионов евро для совместного проекта Минздрава Украины и Всемирного банка по восстановлению украинских больниц.

Напомним, Эстония готова организовать в 2027 году Конференцию по вопросам восстановления Украины.