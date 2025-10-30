Нідерланди виділяють 10 млн євро на британську програму кібербезпеки України
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел оголосив про виділення 10 млн євро на британську програму кібербезпеки України.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Дипломат зазначив, що російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками, і ця гібридна військова кампанія ставить під загрозу європейську безпеку.
"Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на британську програму кібербезпеки України", – повідомив дипломат.
Міністр наголосив, що цим внеском Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.
Давід ван Веел відвідав з візитом Київ 28 жовтня. Повідомляючи про візит, міністр зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів.
Ван Веел оголосив про виділення 25 млн євро на підтримку енергосистеми України.