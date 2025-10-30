Нидерланды выделяют 10 млн евро на британскую программу кибербезопасности Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел объявил о выделении 10 млн евро на британскую программу кибербезопасности Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что российские кибератаки против Украины не являются единичными случаями, и эта гибридная военная кампания ставит под угрозу европейскую безопасность.

"Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении 10 миллионов евро на британскую программу кибербезопасности Украины", – сообщил дипломат.

Министр подчеркнул, что этим вкладом Нидерланды поддерживают важную работу Таллиннского механизма – ведущей международной коалиции по киберподдержке Украины.

Давид ван Веел посетил с визитом Киев 28 октября. Сообщая о визите, министр отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.

Ван Веел объявил о выделении 25 млн евро на поддержку энергосистемы Украины.