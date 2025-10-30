Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу

Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил работу в четверг вечером из-за приближения воздушного шара или шаров.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице аэропорта, пишет "Европейская правда".

Воздушное движение было приостановлено в 20:10, отмечается в сообщении.

"По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за полетов воздушного шара (или шаров) в направлении аэропорта Вильнюса. Ограничения воздушного пространства будут действовать до 23:10", – говорится в заявлении аэропорта.

На прошлой неделе Вильнюсский аэропорт закрывали четыре раза, а Каунасский – один раз из-за наплыва воздушных шаров.

Литовские лидеры называют вторжение таких воздушных шаров в Литву гибридной атакой Минска.

В результате, Вильнюс закрыл свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами