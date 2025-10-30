Опозиція Литви критикує кандидата на міністра оборони за некомпетентність

Лідер Консервативної партії Литви і в минулому міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас розкритикував обрану соціал-демократами кандидатуру на посаду глави оборонного відомства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами Кащюнаса, висунутий Соціал-демократичною партією Литви на посаду міністра оборони Робертас Каунас не має "абсолютно ніякої компетентності в галузі національної безпеки та оборони".

"Його призначення, особливо в такий напружений геополітичний момент, коли в нашому регіоні триває жахлива війна, коли ми маємо якомога швидше зміцнювати свою оборону, створювати коаліції союзників і бути готовими до будь-чого, є не тільки великим непорозумінням – це абсолютно безвідповідальний крок, який матиме серйозні і довгострокові наслідки", – додав він.

Лідер литовських консерваторів публічно закликав президента Гітанаса Науседу не схвалювати призначення Каунаса міністром оборони.

"Авантюра з міністром культури, порівняно з рішенням призначити цього політика міністром, у майбутньому може здатися главі держави лише прогулянкою в парку", – написав Кащюнас.

Він мав на увазі ситуацію довкола ексміністра культури Литви Ігнотаса Адомавічюса, який пішов у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим.

Соціал-демократична партія Литви в четвер вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса. Наразі Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.