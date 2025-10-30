Оппозиция Литвы критикует кандидата в министры обороны за некомпетентность

Лидер Консервативной партии Литвы и в прошлом министр обороны страны Лауринас Кащюнас раскритиковал выбранную социал-демократами кандидатуру на пост главы оборонного ведомства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам Кащюнаса, выдвинутый Социал-демократической партией Литвы на пост министра обороны Робертас Каунас не имеет "абсолютно никакой компетентности в области национальной безопасности и обороны".

"Его назначение, особенно в такой напряженный геополитический момент, когда в нашем регионе продолжается ужасная война, когда мы должны как можно быстрее укреплять свою оборону, создавать коалиции союзников и быть готовыми ко всему, является не только большим недоразумением – это абсолютно безответственный шаг, который будет иметь серьезные и долгосрочные последствия", – добавил он.

Лидер литовских консерваторов публично призвал президента Гитанаса Науседу не одобрять назначение Каунаса министром обороны.

"Авантюра с министром культуры, по сравнению с решением назначить этого политика министром, в будущем может показаться главе государства лишь прогулкой в парке", – написал Кащюнас.

Он имел в виду ситуацию вокруг экс-министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса, который ушел в отставку после того, как не смог ответить, чей Крым.

Социал-демократическая партия Литвы в четверг решила выдвинуть на пост министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса. Сейчас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

Напомним, 23 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.

В настоящее время исполняющим обязанности министра обороны Литвы является глава Министерства внутренних дел Владислав Кондратович.