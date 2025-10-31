Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции

Латвийский Сейм 30 октября во втором окончательном чтении утвердил законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известной как Стамбульская конвенция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, принятию законопроекта предшествовали многочасовые дебаты в парламенте Латвии, которые длились с 10 утра до 10 вечера.

Ко второму чтению законопроекта поступило 17 предложений, все они были отклонены парламентской Комиссией по иностранным делам.

"За" принятие закона проголосовали 56 депутатов от оппозиционных "Латвии на первом месте", Национального объединения, "Объединенного списка" и "Стабильности", а также депутаты Союза "зеленых" и крестьян. Против были 32 депутата: 25 от премьерского "Нового единства", 8 от "Прогрессивных". Двое парламентариев воздержались.

Теперь в течение 10 дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В контексте принятия законопроекта Ринкевичс говорил, что имеет три инструмента действий, но не охарактеризовал каждый из них подробно.

Дебаты о выходе Латвии из Стамбульской конвенции продолжаются с сентября, когда соответствующее решение поддержала одна из партий коалиции – Союз зеленых и крестьян, вопреки позиции остальных правительственных политсил. Эта же партия в 2023 году поддержала ратификацию документа, что тогда было одним из обязательств коалиции.