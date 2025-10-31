В Польше преодолевают последствия сильного урагана, есть пострадавшие

Сильные ветры во многих регионах Польши сломали десятки деревьев и местами повредили крыши зданий, в одном случае пострадали люди.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На четверг, 30 октября, штормовое предупреждение объявляли в шести регионах страны, с порывами ветра, превышавшими 100 км/ч. В итоге к концу вечера спасатели провели около 1800 выездов для ликвидации последствий непогоды, больше всего – в Мазовецком воеводстве.

В некоторых населенных пунктах порывы ветра сорвали кровлю с частных домов и хозяйственных помещений.

В городе Любин польской Силезии падение поваленного ветром дерева привело к ДТП с пострадавшими – в дерево въехало легковое авто, две женщины в нем получили травмы; на полосе встречного движения в результате экстренного торможения также столкнулись два авто и два человека пострадали.

Ранее от сильного шторма пострадали северные регионы Германии.

В начале октября шторм "Эми" нанес большой ущерб на юге Норвегии.