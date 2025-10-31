В Польше преодолевают последствия сильного урагана, есть пострадавшие
Сильные ветры во многих регионах Польши сломали десятки деревьев и местами повредили крыши зданий, в одном случае пострадали люди.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
На четверг, 30 октября, штормовое предупреждение объявляли в шести регионах страны, с порывами ветра, превышавшими 100 км/ч. В итоге к концу вечера спасатели провели около 1800 выездов для ликвидации последствий непогоды, больше всего – в Мазовецком воеводстве.
#RaportPogodowy na godz. 18:00
Strażacy usuwają skutki silnych podmuchów wiatru w #Wielkopolska. Odnotowano już ponad 150 zgłoszeń. To drugi wynik w kraju. Brak osób poszkodowanych.@KGPSP @MSWiA_GOV_PL @wuw_poznan #wielkopolskastraz #kwpsppoznan #WLKP pic.twitter.com/PEnMmyxLRE– KW PSP Poznań (@kwpsppoznan) October 30, 2025
В некоторых населенных пунктах порывы ветра сорвали кровлю с частных домов и хозяйственных помещений.
В городе Любин польской Силезии падение поваленного ветром дерева привело к ДТП с пострадавшими – в дерево въехало легковое авто, две женщины в нем получили травмы; на полосе встречного движения в результате экстренного торможения также столкнулись два авто и два человека пострадали.
Ранее от сильного шторма пострадали северные регионы Германии.
В начале октября шторм "Эми" нанес большой ущерб на юге Норвегии.