СМИ: Мелони взвешивает изменения в избирательное законодательство, чтобы переизбраться

Союзники премьер-министра Италии Джорджи Мелони изучают возможность внесения изменений в избирательное законодательство, которые бы повысили ее шансы на переизбрание.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Такие дискуссии в окружении итальянского премьера начались на фоне того, что внутренние опросы показывают, что ей может быть сложно сохранить большинство в верхней палате парламента.

Партия Мелони "Братья Италии" пока лидирует в опросах. Но если левоцентристская Демократическая партия и популистское Движение пяти звезд объединятся с "Зелеными" и "Левым альянсом", этот блок сможет бросить вызов действующей главе правительства.

В окружении Мелони опасаются, что ей может быть сложно сохранить большинство в верхней палате парламента.

В ответ на это правительство рассматривает законодательные предложения, которые могли бы помочь команде Мелони обеспечить больше мест в парламенте, рассказали источники.

По их словам, этот план могут представить до конца года. Следующие выборы в Италии состоятся не позднее 2027 года.

Одной из идей, которую обсуждают союзники Мелони, является пересмотр системы распределения мест в парламенте Италии, отмечают осведомленные источники.

Сейчас избирательные округа Италии делятся на пропорциональные, где партии получают места в зависимости от общего количества голосов, и мажоритарные, где место получает только кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Союзники Мелони рассматривают предложение распределять все места пропорционально, но с бонусом большинства для лидирующей коалиции, чтобы обеспечить ей стабильный избирательный блок, сообщили источники.

По одному из сценариев, коалиция, набравшая 40% голосов, получит до 55% мест.

Это изменение нанесет ущерб соперникам Мелони, которые могли бы выиграть от ориентации на одномандатные избирательные округа.

Однако не факт, что предложенные реформы пройдут парламентские дебаты, несмотря на нынешнее большинство Мелони.

Кроме того, как указано, изменения могут вызвать опасения, что Мелони манипулирует выборами, чтобы сохранить власть.

Источники добавляют, что в правительстве еще не определились с окончательным решением.

Италия меняла свои избирательные правила по крайней мере трижды за последние три десятилетия, хотя это не устранило структурную нестабильность ее правительств. С момента провозглашения республики в 1948 году в стране сменилось более 60 кабинетов министров.

Мелони стала исключением, возглавив третье по продолжительности правления правительство страны.

После прихода к власти осенью 2022 года лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони инициировала ряд изменений, чтобы предотвратить политическую нестабильность в стране, среди прочего – прямое избрание президента.

Последняя серьезная попытка реформы конституции Италии в 2016 году завершилась неудачей. Тогдашний премьер Маттео Ренци подал в отставку после того, как на референдуме отклонили его предложение уменьшить роль Сената и региональной власти.