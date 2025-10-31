У Польщі призупинили пошуки безпілотників РФ, які вторглись у вересні

Польські військові призупинили операцію з пошуків уламків російських безпілотників, які вторглись у повітряний простір країни на початку вересня.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Оперативний командувач Збройних сил призупинив операцію, яку солдати проводили протягом декількох тижнів за його наказом.

Солдати територіальних сил оборони, які прочісували територію в Люблінському регіоні, не знайшли жодних предметів під час цих операцій.

Операцію проводили щодня від кількох десятків до 150 солдатів з наземної пошуково-рятувальної команди територіальних сил оборони.

Вони обстежували поля і ліси в місцях, обраних експертами, де могли впасти уламки дронів і ракет, які використовували для їхнього збиття.

Рішення про призупинення, а не припинення пошуків може означати, що військові усвідомлюють можливість знаходження ще залишків ракет і дронів, йдеться у публікації.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Після цього Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

