В Польше приостановили поиски беспилотников РФ, которые вторглись в сентябре

Польские военные приостановили операцию по поиску обломков российских беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны в начале сентября.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Оперативный командующий Вооруженных сил приостановил операцию, которую солдаты проводили в течение нескольких недель по его приказу.

Солдаты территориальных сил обороны, которые прочесывали территорию в Люблинском регионе, не нашли никаких предметов во время этих операций.

Операцию проводили ежедневно от нескольких десятков до 150 солдат из наземной поисково-спасательной команды территориальных сил обороны.

Они обследовали поля и леса в местах, выбранных экспертами, где могли упасть обломки дронов и ракет, которые использовали для их сбивания.

Решение о приостановлении, а не прекращении поисков может означать, что военные осознают возможность нахождения еще остатков ракет и дронов, говорится в публикации.

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

После этого Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

